В Британии осудили активистов, которые пытались облить краской самолет Тейлор Свифт

В Великобритании осудили двух климатических активистов Just Stop Oil, которые пытались облить оранжевой краской частный самолет певицы Тейлор Свифт.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 29-летняя Дженнифер Ковальски и 23-летний Коул Макдональд пытались покрасить самолет поп-звезды в аэропорту Станстед, но вместо этого облили краской самолеты, принадлежащие страховой компании и инвестиционной группе.

Пару признали виновной в умышленном повреждении имущества и приговорили к условному тюремному заключению.

Фото: BBC

Во время судебного разбирательства сообщили, что 20 июля 2024 года они проникли через ограждение аэропорта с помощью угловой шлифовальной машины, а затем по очереди распыляли краску на самолеты и снимали это на видео.

Ковальски, которая ранее была осуждена за протесты в Шотландии, была приговорена к пяти месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев. Она также была оштрафована на 480 фунтов стерлингов (около $640).

Макдональд получил шесть недель тюремного заключения с отсрочкой на восемь месяцев.

Напомним, в августе 2024 года в Вене отменили три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт из-за опасений терактов – после того как в связи с ними задержали двух человек.

Один из задержанных, ныне 20-летний парень, по данным полиции, планировал теракты в районе Вены.

Он сначала признался, что планировал взрыв, но позже отказался от своих показаний. Против него в Австрии продолжается расследование. Австрийские следователи говорят, что им не известно о других подозреваемых сообщниках.

В августе 2025 года апелляционный суд в Берлине признал 16-летнего сирийского подростка виновным в причастности к попытке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене.