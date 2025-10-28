Глава МЗС Угорщини вчергове прилетів у Мінськ, де зустрічається з Лавровим

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в вівторок перебуває з візитом у Мінську, де зустрічається з російським колегою Сергєєм Лавровим.

Про це повідомило російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Зустріч відбувається на полях Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки. Вона проходить у закритому від ЗМІ режимі.

Сійярто повідомив про свою участь у конференції на своєму Facebook, зазначивши: "Шлях до безпечного та успішного діалогу веде через Євразію, тільки діалог Схід-Захід може покращити критичну безпекову ситуацію у світі сьогодні".

Сійярто виступив на заході, розпочавши свою промову російською мовою, повідомляє "Коммерсант". Він закликав відновити діалог і співпрацю та заявив про готовність Будапешта надати майданчик для переговорів Росії та Заходу.

Як відомо, очільник МЗС Угорщини регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.

У вересні він прибув до Білорусі наступного дня після того, як звідти на територію Польщі вторглися дрони РФ.

Торік у жовтні Сійярто заговорив російською під час виступу на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі.