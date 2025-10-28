Глава МИД Венгрии снова прилетел в Минск, где встречается с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник находится с визитом в Минске, где встречается с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщило российское агентство"Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Встреча проходит на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности в закрытом для СМИ режиме.

Сийярто сообщил о своем участии в конференции на своем Facebook, отметив: "Путь к безопасному и успешному диалогу ведет через Евразию, только диалог Восток-Запад может улучшить критическую ситуацию с безопасностью в мире сегодня".

Сийярто выступил на мероприятии, начав свою речь на русском языке, сообщает "Коммерсант". Он призвал возобновить диалог и сотрудничество и заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров России и Запада.

Как известно, глава МИД Венгрии регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.

В сентябре он прибыл в Беларусь на следующий день после того, как оттуда на территорию Польши вторглись дроны РФ.

В октябре прошлого года Сийярто заговорил на русском во время выступления на Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в Беларуси.