Литовські військові пояснили ризики збиття "гібридних" метеокуль з Білорусі

Збиття повітряних цілей, що прямують від Білорусі у напрямку столиці Литви Вільнюса, буде непростою задачею через високу густоту населення на цій території, а також дуже велику висоту руху цілей – якщо йдеться про метеозонди, які зараз стали проблемою для країни.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав представник збройних сил, полковник Гінтарас Коризна у контексті розмов про реагування на десятки "гібридних" метеозондів з Білорусі.

Полковник зазначив, що військові мають засоби, щоб збивати подібні цілі, але викликом є те, що на ділянці від кордону з Білоруссю до Вільнюса практично немає "безпечних зон", де по кулях можна було б стріляти без ризику для звичайних людей.

"Там не так багато території, де ми могли би збивати повітряні кулі без значних ризиків. Чому? Тому що там досить значна густота населення", – пояснив він у спілкуванні з депутатами опозиційних фракцій у Сеймі.

За його словами, до такої можна віднести близько 70% території між кордоном Білорусі та Вільнюсом.

Полковник додав, що якщо повітряну ціль оцінюють як загрозливу, доведеться ухвалювати рішення про збиття.

Також не завжди вогневі групи зможуть "дістати" повітряну кулю через надто велику висоту.

"З наявної статистики ми бачимо, що повітряні кулі летять досить високо, в середньому на висоті 3-5 км. У виняткових випадках це може бути навіть 8-15 км… Тактика змінюється, кулі намагаються накачувати більшими об’ємами газу, щоб вони летіли високо", – зазначив Гінтарас Коризна.

Нагадаємо, 27 жовтня Литва на невизначений термін закрила кордон з Білоруссю після того, як звідти кілька днів поспіль залітали десятки метеокуль з контрабандними цигарками – чого виявилось достатньо, щоб паралізувати роботу аеропорту Вільнюса.

В уряді Литви заявили, що надалі метеокулі почнуть збивати. Очільник МЗС зазначив, що це виглядає як нова гібридна провокація РФ і Білорусі проти НАТО.

Перед цими інцидентами у Литву кілька разів залітали російські дрони типу "Шахед".