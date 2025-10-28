Литовские военные объяснили риски сбивания "гибридных" метеошаров из Беларуси

Сбивание воздушных целей, направляющихся от Беларуси в направлении столицы Литвы Вильнюса, будет непростой задачей из-за высокой плотности населения на этой территории, а также очень большой высоты движения целей – если речь идет о метеозондах, которые сейчас стали проблемой для страны.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель вооруженных сил, полковник Гинтарас Корызна в контексте разговоров о реагировании на десятки "гибридных" метеозондов из Беларуси.

Полковник отметил, что у военных есть средства, чтобы сбивать подобные цели, но вызовом является то, что на участке от границы с Беларусью до Вильнюса практически нет "безопасных зон", где по шарам можно было бы стрелять без риска для обычных людей.

"Там не так много территории, где мы могли бы сбивать воздушные шары без значительных рисков. Почему? Потому что там довольно значительная плотность населения", – пояснил он в общении с депутатами оппозиционных фракций в Сейме.

По его словам, к такой можно отнести около 70% территории между границей Беларуси и Вильнюсом.

Полковник добавил, что если воздушную цель оценивают как угрожающую, придется принимать решение о сбивании.

Также не всегда огневые группы смогут "достать" воздушный шар из-за слишком большой высоты.

"Из имеющейся статистики мы видим, что воздушные шары летят достаточно высоко, в среднем на высоте 3-5 км. В исключительных случаях это может быть даже 8-15 км... Тактика меняется, шары пытаются накачивать большими объемами газа, чтобы они летели высоко", – отметил Гинтарас Корызна.

Напомним, 27 октября Литва на неопределенный срок закрыла границу с Беларусью после того, как оттуда несколько дней подряд залетали десятки метеошаров с контрабандными сигаретами – чего оказалось достаточно, чтобы парализовать работу аэропорта Вильнюса.

В правительстве Литвы заявили, что в дальнейшем метеошары начнут сбивать. Глава МИД отметил, что это выглядит как новая гибридная провокация РФ и Беларуси против НАТО.

Перед этими инцидентами в Литву несколько раз залетали российские дроны типа "Шахед".