Нидерланды выделили 25 млн евро на поддержку энергетики Украины

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел объявил о выделении средств на поддержку энергосистемы Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Ван Веел, который находится с визитом в Киеве, заявил о выделении 25 млн евро на оборудование, аварийные ремонты и закупку газа для Украины.

Также он отметил, что сильное давление на Россию является жизненно важным.

Поэтому он объявил, что Нидерланды будут принимать начальные этапы создания Специального трибунала по преступлению агрессии России.

"Мы должны обеспечить, чтобы военные преступления России не остались безнаказанными", – добавил глава МИД Нидерландов.

Накануне Киев посещал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, который объявил о выделении 150 тысяч евро на поддержку украинского энергетического сектора в преддверии зимы.

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении около $150 млн на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.

Кроме этого, Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.