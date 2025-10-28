Польський міністр закликав українців у Польщі не вестись на вербування з боку РФ
Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк після кількох випадків арештів українців, завербованих Росією, закликав українських громадян не вестись на такі пропозиції.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Polsat News.
За словами Семоняка, в останні тижні польські спецслужби спостерігають активізацію спроб Росії вербувати українців у Польщі – не лише для підготовки диверсій, а й щоб роз'єднати поляків і українців.
"Я закликаю громадян України, які перебувають у Польщі, не давати себе обдурити кількома тисячами євро за такі дії, наші служби ефективні. Навіщо проводити роки у в'язниці? Навіщо служити Росії, яка напала на Україну?" – сказав він.
Польський міністр додав, що польські служби називають таких шпигунів "одноразовими агентами".
"Вони не мають великих сум, не проходять спеціального навчання, а зрештою замовники абсолютно не переймаються їхньою долею", – сказав він.
Заява Семоняка пролунала після того, як Польща затримала двох українців, яких звинувачують у зборі інформації про військових та критичну інфраструктуру на користь іноземної розвідки.
Минулого тижня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами нещодавно затримало вісьмох людей у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсій.