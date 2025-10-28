Польський міністр закликав українців у Польщі не вестись на вербування з боку РФ

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк після кількох випадків арештів українців, завербованих Росією, закликав українських громадян не вестись на такі пропозиції.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Polsat News.

За словами Семоняка, в останні тижні польські спецслужби спостерігають активізацію спроб Росії вербувати українців у Польщі – не лише для підготовки диверсій, а й щоб роз'єднати поляків і українців.

"Я закликаю громадян України, які перебувають у Польщі, не давати себе обдурити кількома тисячами євро за такі дії, наші служби ефективні. Навіщо проводити роки у в'язниці? Навіщо служити Росії, яка напала на Україну?" – сказав він.

Польський міністр додав, що польські служби називають таких шпигунів "одноразовими агентами".

"Вони не мають великих сум, не проходять спеціального навчання, а зрештою замовники абсолютно не переймаються їхньою долею", – сказав він.

Заява Семоняка пролунала після того, як Польща затримала двох українців, яких звинувачують у зборі інформації про військових та критичну інфраструктуру на користь іноземної розвідки.

Минулого тижня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами нещодавно затримало вісьмох людей у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсій.