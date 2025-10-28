Польский министр призвал украинцев в Польше не вестись на вербовку РФ

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк после нескольких случаев арестов украинцев, завербованных Россией, призвал украинских граждан не вестись на такие предложения.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Polsat News.

По словам Семоняка, в последние недели польские спецслужбы наблюдают активизацию попыток России вербовать украинцев в Польше – не только для подготовки диверсий, но и чтобы разъединить поляков и украинцев.

"Я призываю граждан Украины, которые находятся в Польше, не давать себя обмануть несколькими тысячами евро за такие действия, наши службы эффективны. Зачем проводить годы в тюрьме? Зачем служить России, которая напала на Украину?" – сказал он.

Польский министр добавил, что польские службы называют таких шпионов "одноразовыми агентами".

"Они не получают больших денег, не проходят специального обучения, а в конце концов заказчики совершенно не заботятся об их судьбе", – сказал он.

Заявление Семоняка прозвучало после того, как Польша задержала двух украинцев, которых обвиняют в сборе информации о военных и критической инфраструктуре в пользу иностранной разведки.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами недавно задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсий.