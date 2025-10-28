Рейтинг популярности канцлера Германии упал до минимума

На фоне последних дискуссий относительно высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о мигрантах в городах его популярность среди сограждан упала до рекордно низкого уровня.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Trendbarometer для телеканалов RTL/n-tv.

Только 25% респондентов сказали, что довольны работой главы федерального правительства Германии – на два пункта меньше, чем на прошлой неделе. Это самый низкий показатель с начала работы правительства Мерца в мае 2025 года.

В то же время доля недовольных подскочила на три пункта, до 72% – это также рекордный уровень с начала работы правительства, отмечает n-tv.

Только среди избирателей правоцентристского блока Мерца ХДС/ХСС большинство в 72% довольны его работой, недовольны – 28%. Среди избирателей партнера блока по коалиции, Социал-демократической партии, только 27% довольны работой Мерца и 72% – недовольны.

Среди избирателей оппозиционных партий – "Зеленых", Левой партии и "Альтернативы для Германии" – доля недовольных составляет от 85 до 97%.

На рейтинг Мерца повлияли не только его противоречивые заявления о городском ландшафте и мигрантах в Германии, но и падение экономических ожиданий. Доля тех, кто ожидает ухудшения экономических условий в Германии, выросла на 5 пунктов – до 66%.

Напомним, последние опросы показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей.

Консервативный блок ХДС/ХСС, который входит в федеральную коалицию, показал один из худших результатов за последние годы.