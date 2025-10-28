Новий тіньовий звіт щодо виконання Україною вимог ЄС підтверджує проблеми з реформами

У Києві оприлюднили ще один незалежний (тіньовий) звіт щодо виконання окремих критеріїв, які встановлює Євросоюз у главах 23 та 24 вступних переговорів.

Висновки моніторингу представила коаліція громадських організацій на чолі з DEJURE, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Експерти прийшли до висновку, який є близьким до висновку коаліції, що робила тіньовий звіт на замовлення ЄС: за минулий рік спостерігається уповільнення реформ. Водночас коаліція на чолі з DEJURE стверджує, що існує серйозна загроза відкату реформ.

"Попри певний відносний поступ у сферах правосуддя, верховенства права та прав людини, з січня 2025 року в Україні систематично спостерігаються численні спроби нівелювати досягнення секторальних реформ", – йдеться у звіті.

Виконавчий директор DEJURE Михайло Жернаков додав, що існує кілька сфер, де є загроза вже проведеним реформам. "На жаль, небагато у нас прогресу у судовій реформі. Багато де зупинка, а багато де намітився і відкат, причому серйозний", – наголосив він.

"Ми достатньо успішно перезавантажили ВККС та ВРП у 2022 році, але першу з них у березні атакувало ДБР, а по другій – маємо законопроєкт, який атакує механізм дисциплінарних процедур ВРП", – додав експерт.

Інші учасники коаліції на презентації погодяться, що у порівняння нинішнього тіньового звіту із попереднім – "важко знайти прогрес", і погіршення темпів реформ у порівнянні з 2024 роком є очевидним.

Звіт також визнає певний прогрес у реформах, відбувся протягом останнього року.

"Попри наявні виклики, окремі інституції, створені в рамках євроінтеграційного процесу України, почали демонструвати відчутні результати. Дисциплінарні органи успішно звільнили низку одіозних суддів", – зазначає документ.

