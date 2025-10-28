Новый теневой отчет по выполнению Украиной требований ЕС подтверждает проблемы с реформами
В Киеве обнародовали еще один независимый (теневой) отчет по выполнению отдельных критериев, которые устанавливает Евросоюз в главах 23 и 24 вступительных переговоров.
Выводы мониторинга представила коалиция общественных организаций во главе с DEJURE, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Эксперты пришли к выводу, который близок к выводу коалиции, делавшей теневой отчет по заказу ЕС: за прошлый год наблюдается замедление реформ. В то же время коалиция во главе с DEJURE утверждает, что существует серьезная угроза отката реформ.
"Несмотря на определенный относительный прогресс в сферах правосудия, верховенства права и прав человека, с января 2025 года в Украине систематически наблюдаются многочисленные попытки нивелировать достижения секторальных реформ", – говорится в отчете.
Исполнительный директор DEJURE Михаил Жернаков добавил, что существует несколько сфер, где есть угроза уже проведенным реформам. "К сожалению, немного у нас прогресса в судебной реформе. Много где остановка, а много где наметился и откат, причем серьезный", – подчеркнул он.
"Мы достаточно успешно перезагрузили ВККС и ВСП в 2022 году, но первую из них в марте атаковало ГБР, а по второму – имеем законопроект, который атакует механизм дисциплинарных процедур ВСП", – добавил эксперт.
Другие участники коалиции на презентации согласятся, что в сравнение нынешнего теневого отчета с предыдущим "трудно найти прогресс", и ухудшение темпов реформ по сравнению с 2024 годом очевидно.
Отчет также признает определенный прогресс в реформах, произошедший в течение последнего года.
"Несмотря на имеющиеся вызовы, отдельные институты, созданные в рамках евроинтеграционного процесса Украины, начали демонстрировать ощутимые результаты. Дисциплинарные органы успешно уволили ряд одиозных судей", – отмечает документ.
