Праві партії Португалії домовились посилити вимоги до надання громадянства

Правоцентристський уряд меншості Португалії у вівторок уклав угоду з ультраправою партією Chega про ухвалення закону, що посилює правила отримання іноземцями португальського громадянства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

Ключова пропозиція уряду Португалії передбачає, що для надання громадянства іноземці повинні будуть проживати у країні не менше 10 років замість нинішніх пʼяти.

Ультраправі спершу вимагали дозволити позбавлення громадянства будь-кого, хто скоїв тяжкий злочин, та зрештою норму помʼякшили: таке позбавлення можливе, якщо саме громадянство було здобуте незаконним шляхом.

За словами лідера Chega Андре Вентури, для подання заяви на отримання громадянства Португалії іноземець також має підтвердити незалежне джерело доходу.

"Сьогодні Португалія приєднується до групи європейських країн, де буде складніше отримати громадянство", – сказав він.

Голосування у парламенті за зміни до закону про громадянство очікується до кінця вівторка. Їх усе ще має затвердити президент.

Chega вела агресивну передвиборчу кампанію проти імміграції, посилаючись на дані, згідно з якими на кінець 2024 року в Португалії проживало понад 1,5 мільйона іноземців – близько 15% населення.

За підсумками останніх виборів у травні 2025 року партія Chega, яка має традиційно жорстку позицію щодо нелегальної міграції, стала другою за розміром партією парламенту Португалії.