Правые партии Португалии договорились ужесточить требования к предоставлению гражданства

Правоцентристское правительство меньшинства Португалии во вторник заключило соглашение с ультраправой партией Chega о принятии закона, ужесточающего правила получения иностранцами португальского гражданства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

Ключевое предложение правительства Португалии предусматривает, что для предоставления гражданства иностранцы должны будут проживать в стране не менее 10 лет вместо нынешних пяти.

Ультраправые сначала требовали разрешить лишение гражданства любого, кто совершил тяжкое преступление, но в итоге норму смягчили: такое лишение возможно, если само гражданство было получено незаконным путем.

По словам лидера Chega Андре Вентуры, для подачи заявления на получение гражданства Португалии иностранец также должен подтвердить независимый источник дохода.

"Сегодня Португалия присоединяется к группе европейских стран, где будет сложнее получить гражданство", – сказал он.

Голосование в парламенте за изменения в закон о гражданстве ожидается до конца вторника. Их все еще должен утвердить президент.

Chega вела агрессивную предвыборную кампанию против иммиграции, ссылаясь на данные, согласно которым на конец 2024 года в Португалии проживало более 1,5 миллиона иностранцев – около 15% населения.

По итогам последних выборов в мае 2025 года партия Chega, которая имеет традиционно жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, стала второй по размеру партией парламента Португалии.