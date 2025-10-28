Польща: Качинський захищає ексміністра, якому загрожують кримінальні звинувачення

Лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський назвав політично вмотивованим розслідування щодо колишнього міністра юстиції і генпрокурора Збігнєва Зьобро, якому загрожують кримінальні звинувачення у справі про купівлю шпигунської програми Pegasus.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Качинський заявив, що не бачить нічого протизаконного у тому, як було придбане програмне забезпечення Pegasus.

"Фонд справедливості переказував кошти різним інституціям, і мав на це право. Так само він мав право переказати кошти зі свого рахунка на рахунок, з якого служби сплатили за Pegasus. Pegasus був абсолютно необхідним для боротьби з різними видами злочинності", – заявив він.

"З юридичної точки зору, це (звинувачення проти Зьобро – Ред.) просто нісенітниця", – сказав Качинський.

За Зьобро заступилися і в офісі президента Польщі Кароля Навроцького – керівник офісу Збігнєв Богуцький заявив, що справа має "політичний характер".

Нагадаємо, 28 жовтня генпрокурор Польщі попросив згоди Сейму на притягнення до відповідальності депутата опозиційної партії "Право і справедливість", колишнього генпрокурора та міністра юстиції Збігнева Зьобро, за справою щодо купівлі шпигунської програми Pegasus.

