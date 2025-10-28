Польша: Качиньский защищает экс-министра, которому грозят уголовные обвинения

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал политически мотивированным расследование в отношении бывшего министра юстиции и генпрокурора Збигнева Зёбро, которому грозят уголовные обвинения по делу о покупке шпионской программы Pegasus.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Качиньский заявил, что не видит ничего противозаконного в том, как было приобретено программное обеспечение Pegasus.

"Фонд справедливости перечислял средства различным институциям и имел на это право. Точно так же он имел право перечислить средства со своего счета на счет, с которого службы оплатили Pegasus. Pegasus был абсолютно необходим для борьбы с различными видами преступности", – заявил он.

"С юридической точки зрения, это (обвинения против Зёбро – Ред.) просто нонсенс", – сказал Качиньский.

За Зёбро заступились и в офисе президента Польши Кароля Навроцкого – руководитель офиса Збигнев Богуцкий заявил, что дело имеет "политический характер".

Напомним, 28 октября генпрокурор Польши попросил согласия Сейма на привлечение к ответственности депутата оппозиционной партии "Право и справедливость", бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро, по делу о покупке шпионской программы Pegasus.

