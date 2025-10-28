Укр Рус Eng

ЗМІ: у 90-річних пенсіонерів з Марселя вкрали коштовності на пів мільйона євро

Новини — Вівторок, 28 жовтня 2025, 19:30 — Марія Ємець

Грабіжники вкрали у 90-річних пенсіонерів у Марселі дорогоцінні прикраси сукупною вартістю близько 500 тисяч євро.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерела у поліції, пише "Європейська правда". 

Пограбування сталося минулої п’ятниці, 24 жовтня, у Марселі. Двоє грабіжників вдерлися у домівку літньої пари віком за 90 років та винесли коштовності орієнтовною вартістю пів мільйона євро або більше. 

95-річний господар сам відкрив їм двері, не підозрюючи нічого лихого, після чого його повалили на підлогу та закрили очі. Напарник тим часом обшукав квартиру і виніс знайдені коштовні речі. 

Вкрадені коштовності попередньо оцінюють у 500-600 тисяч євро. Що саме забрали злочинці, наразі не уточнюють. Грабіжників поки не затримали. 

Нагадаємо, нещодавно у Франції затримали перших підозрюваних у гучному пограбуванні Лувра.

Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція кримінал
Реклама: