СМИ: у 90-летних пенсионеров из Марселя украли драгоценности на полмиллиона евро

Грабители украли у 90-летних пенсионеров в Марселе драгоценные украшения общей стоимостью около 500 тысяч евро.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в полиции, пишет "Европейская правда".

Ограбление произошло в минувшую пятницу, 24 октября, в Марселе. Двое грабителей ворвались в дом пожилой пары в возрасте за 90 лет и вынесли драгоценности ориентировочной стоимостью полмиллиона евро или более.

95-летний хозяин сам открыл им дверь, не подозревая ничего плохого, после чего его повалили на пол и закрыли глаза. Напарник тем временем обыскал квартиру и вынес найденные ценные вещи.

Украденные драгоценности предварительно оценивают в 500-600 тысяч евро. Что именно забрали преступники, пока не уточняют. Грабителей пока не задержали.

Напомним, недавно во Франции задержали первых подозреваемых в скандальном ограблении Лувра.

Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.