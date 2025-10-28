ЗМІ: євродепутати зажадають від фон дер Ляєн змінити бюджетні плани на 2028-2034 роки

Чотири центристські фракції Європейського парламенту підготували звернення до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з вимогою внести істотні зміни до її плану щодо проєкту семирічного бюджету ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось видання Politico.

У проєкті листа, з яким ознайомилось Politico, Європейська народна партія, група соціалістів і демократів, ліберали з "Оновлення Європи" та "Зелені" просять Єврокомісію переглянути свою бюджетну пропозицію на 2028-2034 роки, опубліковану в липні.

Ці чотири групи становить більшість у Європейському парламенті, який повинен затвердити бюджетну пропозицію.

Законодавці зокрема виступають проти пропозиції Єврокомісії об'єднати кошти для фермерів і регіонів, які становлять близько половини загального бюджету ЄС у розмірі 1,8 трлн євро, в єдиний фонд під керівництвом урядів держав-членів. Нині ключову роль в управлінні цим фінансуванням грають регіони.

"Ми сподіваємося, що наші ключові вимоги будуть враховані в зміненій пропозиції Європейської комісії, що дозволить продовжити переговори з Європейським парламентом", – йдеться в проєкті листа.

Якщо сторони не досягнуть згоди щодо бюджетної пропозиції, чотири політичні групи винесуть на розгляд пленарного засідання Європарламенту, яке розпочнеться 12 листопада, резолюцію про відхилення частини бюджету.

Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Раніше його вже розкритикували окремі держави-члени: Німеччина, приміром, невдоволена різким зростанням бюджету, а Угорщина – бо хоче отримати кошти ЄС, заморожені через порушення верховенства права.