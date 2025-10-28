СМИ: евродепутаты потребуют от фон дер Ляйен изменить бюджетные планы на 2028-2034 годы

Четыре центристские фракции Европейского парламента подготовили обращение к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием внести существенные изменения в ее план по проекту семилетнего бюджета ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Politico.

В проекте письма, с которым ознакомилось Politico, Европейская народная партия, группа социалистов и демократов, либералы из "Обновления Европы" и "Зеленые" просят Еврокомиссию пересмотреть свое бюджетное предложение на 2028-2034 годы, опубликованное в июле.

Эти четыре группы составляют большинство в Европейском парламенте, который должен утвердить бюджетное предложение.

Законодатели, в частности, выступают против предложения Еврокомиссии объединить средства для фермеров и регионов, которые составляют около половины общего бюджета ЕС в размере 1,8 трлн евро, в единый фонд под руководством правительств государств-членов. В настоящее время ключевую роль в управлении этим финансированием играют регионы.

"Мы надеемся, что наши ключевые требования будут учтены в измененном предложении Европейской комиссии, что позволит продолжить переговоры с Европейским парламентом", – говорится в проекте письма.

Если стороны не достигнут согласия по бюджетному предложению, четыре политические группы вынесут на рассмотрение пленарного заседания Европарламента, которое начнется 12 ноября, резолюцию об отклонении части бюджета.

Отметим, что в проекте долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Ранее его уже раскритиковали отдельные государства-члены: Германия, например, недовольна резким ростом бюджета, а Венгрия – потому что хочет получить средства ЕС, замороженные из-за нарушения верховенства права.