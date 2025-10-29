В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-заместителя министра

В Польше задержали по подозрению в коррупции бывшего заместителя министра Павла М., который занимал эту должность во время пребывания у власти партии "Право и справедливость".

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали Павла М. из-за возможных нарушений в Правительственном агентстве стратегических резервов, заявил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.

Павел М. был заместителем министра по цифровым вопросам до января 2018 года, после чего – заместителем министра внутренних дел.

"Прокурор обвиняет его в использовании влияния, которое он имел в правительстве премьера Моравецкого и национальных структурных подразделениях, распоряжающихся публичными средствами, а также в деятельности в качестве посредника для обеспечения контрактов для определенного предпринимателя", – отметил Добжинский.

За содействие предпринимателю тогдашний чиновник якобы требовал трудоустройства для своей жены, а затем принял в пользование легковой автомобиль, расходы по которому покрывал упомянутый предприниматель.

Его обвиняют в получении финансовой выгоды в размере не менее 60 тысяч злотых.

Павла М. выпустили из-под стражи под залог в размере 100 тысяч злотых с полицейским надзором, конфискацией паспорта, запретом выезжать из страны и запретом контактировать с определенными лицами.

Обвинения против него являются частью разветвленного дела, в котором обвинения выдвинули уже 16 фигурантам.

28 октября генпрокурор Польши попросил согласия Сейма на привлечение к ответственности депутата оппозиционной партии "Право и справедливость", бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зёбро, по делу о покупке шпионской программы Pegasus.

Лидер "ПиС" Ярослав Качиньский называет обвинения против Зёбро абсурдными.