Reuters: Трамп наступного тижня прийме лідерів країн Центральної Азії

Президент США Дональд Трамп наступного тижня проведе зустрічі з лідерами п’яти країн Центральної Азії.

Про це агентству Reuters розповіло джерело, близьке до підготовки зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерела, у зустрічі, яка запланована на 6 листопада, візьмуть участь президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, а також президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

Представник Білого дому офіційно не відповів на запит про коментар щодо майбутньої зустрічі.

Агентство також зазначає, що наразі в Узбекистані з візитом перебуває заступник держсекретаря Крістофер Ландау.

Після зустрічей з узбецькими офіційними особами він заявив, що президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у вихідні заявив, що візьме участь у саміті, і подякував Трампу в листі за запрошення.

Зараз Трамп перебуває в турне країнами Азії. У четвер запланована його зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Трамп заявив, що очікує "чудової зустрічі" з китайським лідером.