Reuters: Трамп на следующей неделе примет лидеров стран Центральной Азии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведет встречи с лидерами пяти стран Центральной Азии.

Об этом агентству Reuters рассказал источник, близкий к подготовке встречи, сообщает "Европейская правда".

По данным источника, во встрече, которая запланирована на 6 ноября, примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Представитель Белого дома официально не ответил на запрос о комментарии относительно предстоящей встречи.

Агентство также отмечает, что сейчас в Узбекистане с визитом находится заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.

После встреч с узбекскими официальными лицами он заявил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в выходные заявил, что примет участие в саммите, и поблагодарил Трампа в письме за приглашение.

Сейчас Трамп находится в турне по странам Азии. В четверг запланирована его встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Трамп заявил, что ожидает "замечательной встречи" с китайским лидером.