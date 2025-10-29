Румыния официально подтвердила сокращение военного контингента США в Европе

Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Минобороны, Бухарест был проинформирован о решении США "изменить численность своих войск в Европе".

"Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США", – говорится в заявлении.

В ведомстве проинформировали, что среди элементов бригады, которые прекратят ротацию в Европе, есть силы, предназначенные для Румынии, дислоцированные на авиабазе им. Михаила Когелничану.

"Это решение было ожидаемым, поскольку Румыния находится в постоянном контакте со своим американским стратегическим партнером", – добавили в Минобороны Румынии.

Там также отметили, что изменение численности американских войск является "результатом новых приоритетов" администрации Дональда Трампа, о которых объявляли еще в феврале.

"При принятии решения также был учтен тот факт, что Североатлантический альянс усилил свое присутствие и деятельность на восточном фланге, что позволяет Соединенным Штатам скорректировать свою военную позицию в регионе", – отметили в Минобороны.

Решение США заключается в прекращении ротации в Европе бригады, которая имела подразделения в нескольких странах НАТО. В то же время около 1000 американских военнослужащих останутся развернутыми на территории Румынии.

На среду, 29 октября, Министерство обороны Румынии запланировало пресс-конференцию по этому вопросу.

СМИ ранее сообщили, что США решили отозвать около 800 военных из Румынии, также планируется сокращение контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Напомним, весной США объявили о передислокации американских военных из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.