Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что его страна должна "положить конец крепостной ментальности" в вопросе Беларуси.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, после того как в партии "Заря Немана" заявили, что угроза, которую представляют контрабандные воздушные шары, вызвана отсутствием дипломатических отношений с Беларусью, Будрис призвал положить конец "крепостной ментальности".

"Для меня это не вопрос внешней политики, это вопрос крепостной ментальности. Давайте пойдем и спросим, может, мы сможем что-то сделать, может, они перестанут так с нами обращаться. Мы должны решать проблемы, а не идти и умолять кого-то не обижать нас. Это не правильный подход к решению вопросов, так их не решают", – заявил он.

Поэтому он выразил надежду, что однажды его страна "избавится от крепостной ментальности и достойно посмотрит в глаза противникам".

Как известно, аэропорты Литвы были закрыты трижды в течение прошлых выходных из-за угрозы от воздушных шаров, что повлекло отмену 112 рейсов и затронуло более 16 500 пассажиров.

Контрольно-пропускные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" были закрыты из-за полетов метеорологических аэростатов, перевозящих контрабандные сигареты из Беларуси в воздушное пространство Литвы.

Будрис заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеошарами.