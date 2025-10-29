МВС Литви пропонує закрити кордон з Білоруссю на місяць

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує закрити кордон з Білоруссю на місяць.

Про це заявив глава МВС країни Владислав Кондратович, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Після минулотижневих польотів контрабандних повітряних куль, що постійно призводили до закриття аеропортів, прикордонний контроль у пунктах "Шальчінінкай" і "Медінінкай" було закрито рішенням прикордонників.

У середу, 29 жовтня, уряд має ухвалити рішення щодо подальших обмежень на цих пунктах.

"Наша позиція полягає в тому, щоб запропонувати уряду закрити і зберегти поточну ситуацію протягом місяця. А потім ухвалити рішення", – заявив Кондратович.

Очільник МЗС Литви заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.

Також він вважає, що його країна має "покласти край кріпацькій ментальності" у питанні Білорусі.