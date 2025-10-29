МВС Литви пропонує закрити кордон з Білоруссю на місяць
Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує закрити кордон з Білоруссю на місяць.
Про це заявив глава МВС країни Владислав Кондратович, цитує LRT, пише "Європейська правда".
Після минулотижневих польотів контрабандних повітряних куль, що постійно призводили до закриття аеропортів, прикордонний контроль у пунктах "Шальчінінкай" і "Медінінкай" було закрито рішенням прикордонників.
У середу, 29 жовтня, уряд має ухвалити рішення щодо подальших обмежень на цих пунктах.
"Наша позиція полягає в тому, щоб запропонувати уряду закрити і зберегти поточну ситуацію протягом місяця. А потім ухвалити рішення", – заявив Кондратович.
Очільник МЗС Литви заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.
Також він вважає, що його країна має "покласти край кріпацькій ментальності" у питанні Білорусі.