МВД Литвы предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц

Министерство внутренних дел Литвы предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц.

Об этом заявил глава МВД страны Владислав Кондратович, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

После полетов на прошлой неделе контрабандных воздушных шаров, которые постоянно приводили к закрытию аэропортов, пограничный контроль в пунктах "Шальчининкай" и "Медининкай" был закрыт решением пограничников.

В среду, 29 октября, правительство должно принять решение о дальнейших ограничениях на этих пунктах.

"Наша позиция заключается в том, чтобы предложить правительству закрыть и сохранить текущую ситуацию в течение месяца. А потом принять решение", – заявил Кондратович.

Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеоочками.

Также он считает, что его страна должна "положить конец крепостной ментальности" в вопросе Беларуси.