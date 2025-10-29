Укр Рус Eng

У Польщі затримали двох чоловіків, які зірвали прапор з почесного консульства України

Новини — Середа, 29 жовтня 2025, 14:30 — Уляна Кричковська

У польському Перемишлі правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які зірвали прапор з почесного консульства України.

Про це пише Укрінформ, передає "Європейська правда".

Речниця поліції у Перемишлі Кароліна Ковалік заявила, що мова йде про двох місцевих жителів віком 21 і 23 роки, які в неділю, 26 жовтня, зірвали український прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі.

За її словами, матеріали справи передано до Районної прокуратури в Перемишлі.

Минулого тижня під час матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією" у Кракові польські фанати розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо Волинь"; посол назвав це провокацією.  

У вересні в Польщі зрізали хрест з української церкви, після того затримали одного підозрюваного.

Польща інциденти кримінал
