У Польщі затримали двох чоловіків, які зірвали прапор з почесного консульства України
Новини — Середа, 29 жовтня 2025, 14:30 —
У польському Перемишлі правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які зірвали прапор з почесного консульства України.
Про це пише Укрінформ, передає "Європейська правда".
Речниця поліції у Перемишлі Кароліна Ковалік заявила, що мова йде про двох місцевих жителів віком 21 і 23 роки, які в неділю, 26 жовтня, зірвали український прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі.
За її словами, матеріали справи передано до Районної прокуратури в Перемишлі.
Минулого тижня під час матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією" у Кракові польські фанати розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо Волинь"; посол назвав це провокацією.
У вересні в Польщі зрізали хрест з української церкви, після того затримали одного підозрюваного.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: