В Польше задержали двух мужчин, которые сорвали флаг с почетного консульства Украины

В польском Перемышле правоохранители задержали двух местных жителей, которые сорвали флаг с почетного консульства Украины.

Об этом пишет Укринформ, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь полиции в Перемышле Каролина Ковалик заявила, что речь идет о двух местных жителях в возрасте 21 и 23 лет, которые в воскресенье, 26 октября, сорвали украинский флаг с здания почетного консульства Украины в Перемышле.

По ее словам, материалы дела переданы в районную прокуратуру в Перемышле.

На прошлой неделе во время матча "Шахтера" с варшавской "Легией" в Кракове польские фанаты развернули баннер с надписью "Мы помним Волынь"; посол назвал это провокацией.

В сентябре в Польше срезали крест с украинской церкви, после чего задержали одного подозреваемого.