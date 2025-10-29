У Польщі прикордоннику загрожує рік в'язниці умовно за умисний наїзд на собаку

У Польщі прикордоннику загрожує рік в’язниці умовно та штраф у розмірі 5 тисяч злотих за те, що він на службовому авто умисно збив безпритульного пса.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

В окружному суді міста Сокулка Підляського воєводства завершили судовий розгляд справи щодо прикордонника, якого звинувачують у тому, що він під час патрулювання умисно наїхав на собаку.

Випадок стався у серпні 2024 року. Прикордонник під час патрулювання насмерть збив на службовому авто пса, який біг уздовж службової дороги. Слідство на підставі відеодоказів і свідчень вважає, що він зробив це умисно.

Свідки з-поміж колег звинувачуваного кажуть, що це один із бездомних псів, які часто гуляли довкола патрульного пункту прикордонників, їх там підгодовували і наливали воду. Військові вбачали у їхній присутності і практичну користь, тому що пси негайно реагували на наближення інших тварин чи чиюсь присутність за парканом з білоруського боку.

Слідчі дійшли висновку, що наїзд був умисним. Зокрема, вони наголошують, що водій авто добре міг бачити пса і міг уникнути наїзду, але не зробив цього і після наїзду не зупинився. Прикордонник каже, що не помітив собаку і дуже шкодує про те, що сталося.

Вирок у справі мають оголосити у середині листопада.

