В Польше пограничнику грозит год тюрьмы условно умышленный наезд на собаку

В Польше пограничнику грозит год тюрьмы условно и штраф в размере 5 тысяч злотых за то, что он на служебном автомобиле умышленно сбил бездомную собаку.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В окружном суде города Сокулка Подляского воеводства завершили судебное разбирательство дела в отношении пограничника, которого обвиняют в том, что он во время патрулирования умышленно наехал на собаку.

Инцидент произошел в августе 2024 года. Пограничник во время патрулирования насмерть сбил на служебном автомобиле пса, который бежал вдоль служебной дороги. Следствие на основании видеодоказательств и показаний считает, что он сделал это умышленно.

Свидетели из числа коллег обвиняемого говорят, что это один из бездомных псов, которые часто гуляли вокруг патрульного пункта пограничников, их там подкармливали и наливали воду. Военные видели в их присутствии и практическую пользу, потому что собаки немедленно реагировали на приближение других животных или чье-то присутствие за забором с белорусской стороны.

Следователи пришли к выводу, что наезд был умышленным. В частности, они отмечают, что водитель автомобиля хорошо мог видеть собаку и мог избежать наезда, но не сделал этого и после наезда не остановился. Пограничник говорит, что не заметил собаку и очень сожалеет о том, что произошло.

Приговор по делу должны огласить в середине ноября.

