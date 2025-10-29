У Молдові прийшли з обшуком до сільського голови через сина, що, ймовірно, воює на боці РФ

У Молдові повідомили про масштабні обшуки за підозрами у найманстві; в одному випадку йдеться про сина сільського голови, який, імовірно, воює на боці РФ.

Про це повідомляють Newsmaker і TVR Moldova, пише "Європейська правда".

29 жовтня пресслужба Генерального інспекторату поліції повідомила про обшуки по всій території країни у рамках справи про найманство. До операції залучені співробітники Національного інспекторату розслідувань, Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ та силовики спецпідрозділу Fulger.

Згодом у поліції оголосили, що було встановлено факти участі громадян Молдови у парамілітарних організаціях, у тому числі ПВК "Вагнер", та їхньої участі в тому числі у війні в Україні на боці РФ – переважно з міркувань заробітку. Операцію здійснювали у співпраці з українськими структурами та Європолом.

За інформацією TVR Moldova, в одному з випадків йдеться про сина сільського голови села Зоріле Оргіївського району Маріана Желеука. Той підтвердив, що до нього приходили з обшуком і забрали деякі речі сина, оскільки його підозрюють в участі у бойових діях на боці Росії.

"Не знаю, наскільки це правда, чи воює він чи ні. Так, він в Україні, але я не знаю, з якою метою", – сказав Желеук журналістам.

Також TVR Moldova знайшли інформацію про двох братів із села Душмань Глоденського району, які опинились у лавах армії РФ – втім, невідомо, чи якісь із сьогоднішніх обшуків стосувалися їхньої історії.

Брати Сергій і Руслан Секрієру багато років працювали у Росії, щонайменш частину часу – нелегально. За словами сестри, у 2024 році їх затримали у Рязані, місяць протримали за ґратами і примусили до підписання військового контракту, щоб уникнути в’язниці, після чого вони опинилися на фронті в Україні. Згодом родині повідомили з Росії, що Сергій загинув.

Журналістам вдалося знайти в українських Telegram-каналах інформацію, що вказує на їхнє можливе перебування в українському полоні – зокрема, фотографії їхніх документів.

Нагадаємо, у Боснії відпустили з-під варти найманця, який воював проти України.

У квітні громадянина Латвії засудили до позбавлення волі за участь у бойових діях в Україні на боці російських військ.