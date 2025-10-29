В Молдове пришли с обыском к сельскому главе из-за сына, вероятно, воюющего за РФ

В Молдове сообщили о масштабных обысках по подозрениям в наемничестве; в одном случае речь идет о сыне сельского головы, который, вероятно, воюет на стороне РФ.

Об этом сообщают Newsmaker и TVR Moldova, пишет "Европейская правда".

29 октября пресс-служба Генерального инспектората полиции сообщила об обысках по всей территории страны в рамках дела о наемничестве. К операции привлечены сотрудники Национального инспектората расследований, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особых дел и силовики спецподразделения Fulger.

Впоследствии в полиции объявили, что были установлены факты участия граждан Молдовы в парамилитарных организациях, в том числе ЧВК "Вагнер", и их участия в том числе в войне в Украине на стороне РФ – преимущественно из соображений заработка. Операция осуществлялась в сотрудничестве с украинскими структурами и Европолом.

По информации TVR Moldova, в одном из случаев речь идет о сыне сельского главы села Зориле Оргиевского района Мариана Желеука. Тот подтвердил, что к нему приходили с обыском и забрали некоторые вещи сына, поскольку его подозревают в участии в боевых действиях на стороне России.

"Не знаю, насколько это правда, воюет он или нет. Да, он в Украине, но я не знаю, с какой целью", – сказал Желеук журналистам.

Также TVR Moldova нашли информацию о двух братьях из села Душмань Глоденского района, которые оказались в рядах армии РФ – впрочем, неизвестно, касались ли какие-то из сегодняшних обысков их истории.

Братья Сергей и Руслан Секриеру много лет работали в России, по меньшей мере часть времени – нелегально. По словам сестры, в 2024 году их задержали в Рязани, месяц продержали за решеткой и принудили к подписанию военного контракта, чтобы избежать тюрьмы, после чего они оказались на фронте в Украине. Впоследствии семье сообщили из России, что Сергей погиб.

Журналистам удалось найти в украинских Telegram-каналах информацию, указывающую на их возможное пребывание в украинском плену – в частности, фотографии их документов.

Напомним, в Боснии отпустили из-под стражи наемника, который воевал против Украины.

В апреле гражданина Латвии приговорили к лишению свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.