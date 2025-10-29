У Німеччині понад 22 тисячі осіб змінили стать за новими правилами

Щонайменше 22 тисяч громадян Німеччини офіційно змінили свою стать з моменту початку дії минулоріч нового закону, що спрощує таку процедуру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство DPA, посилаючись на попередні дані.

З листопада 2024 року громадяни Німеччини можуть змінити свою стать, визначену при народженні, а також ім'я, подавши заяву до реєстраційного органу, при цьому доступними категоріями є "чоловіча", "жіноча", "різноманітна" та "без уточнення".

Хоча раніше такі зміни були можливими, закон про самовизначення, прийнятий попереднім урядом канцлера Олафа Шольца, значно спростив цю процедуру.

Закон скасував суперечливий закон про транссексуалів, який вимагав від тих, хто хотів офіційно змінити свою стать та ім'я, пройти тривалий і дорогий юридичний процес, що включав оцінку медичними експертами.

За даними Федерального статистичного управління, які охоплюють період з листопада 2024 року по липень 2025 року, у перший місяць після початку дії нових правил загалом 7057 осіб змінили свої записи в реєстрі.

У наступні місяці ці цифри знизилися: у грудні зміни подали 2936 осіб. У липні 1244 громадян змінили свою офіційну стать.

За 10 місяців до реформи це зробили лише 596 осіб по всій країні.

