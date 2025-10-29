В Германии более 22 тысяч человек сменили пол по новым правилам

По меньшей мере 22 тысяч граждан Германии официально изменили свой пол с момента начала действия в прошлом году нового закона, упрощающего такую процедуру.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на предварительные данные.

С ноября 2024 года граждане Германии могут изменить свой пол, определенный при рождении, а также имя, подав заявление в регистрационный орган, при этом доступными категориями являются "мужской", "женский", "разнообразный" и "без уточнения".

Хотя раньше такие изменения были возможны, закон о самоопределении, принятый предыдущим правительством канцлера Олафа Шольца, значительно упростил эту процедуру.

Закон отменил противоречивый закон о транссексуалах, который требовал от тех, кто хотел официально изменить свой пол и имя, пройти длительный и дорогостоящий юридический процесс, включающий оценку медицинскими экспертами.

По данным Федерального статистического управления, которые охватывают период с ноября 2024 года по июль 2025 года, в первый месяц после начала действия новых правил в общей сложности 7057 человек изменили свои записи в реестре.

В последующие месяцы эти цифры снизились: в декабре изменения подали 2936 человек. В июле 1244 граждан изменили свой официальный пол.

За 10 месяцев до реформы это сделали лишь 596 человек по всей стране.

Напомним, суд обязал ультраправую партию "Братья Италии" премьера Джорджи Мелони выплатить компенсацию гей-паре из Канады, чье фото с новорожденным ребенком она использовала в политической рекламе против суррогатного материнства.