ЕС согласовал заявление о шарах из Беларуси: они хотят "запугать европейских граждан"

Европейский Союз осуждает провокационные действия Беларуси по проникновению метеорологических шаров в воздушное пространство Литвы и считает подобные действия желанием запугать граждан государств Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении, подписанном высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас от 29 октября, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Отправляя несанкционированные объекты в воздушное пространство ЕС, Беларусь имеет целью запугать европейцев, убеждены в Евросоюзе.

"Европейский Союз решительно осуждает постоянные и провокационные действия Беларуси против ЕС и его государств-членов, которые являются неприемлемыми и противоречат предыдущим заявлениям Лукашенко о стремлении к улучшению отношений с Европейским Союзом", – говорится в тексте заявления.

В документе отмечается, что проникновение метеорологических шаров в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси, что привело к нарушению сотен авиарейсов и значительным убыткам, "создает риски дестабилизации государства-члена ЕС и имеет целью запугать европейских граждан, представляя прямые угрозы гражданской авиации".

"Эти шары – не только средство контрабанды, а часть более широкой целенаправленной гибридной кампании, которая также включает государственное содействие нелегальной переправке мигрантов. Все эти действия должны немедленно прекратиться", – убеждены в ЕС.

ЕС призывает белорусский режим без промедлений принять эффективные меры для контроля своего воздушного пространства.

"Санкции против белорусского режима уже введены, и ЕС готов принять дополнительные ответные меры, если такие действия будут продолжаться. Европейский Союз не допустит никаких гибридных кампаний, направленных против него самого или любого его государства-члена", – отмечается в заявлении.

Как сообщала "Европейская правда", в среду, 29 октября, литовское правительство приняло решение закрыть на месяц пограничные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" с Беларусью из-за инцидентов с метеозондами.

Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеозондами.

Также он считает, что его страна должна "положить конец крепостной ментальности" в вопросе Беларуси.