Берлін відреагував на пропозицію Лаврова надати гарантії ЄС і НАТО

У МЗС Німеччини у відповідь на заяву міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова про начебто готовність Москви надати країнам НАТО та ЄС "безпекові гарантії" заявили, що коментуватимуть тільки "розумні пропозиції".

Про це, як пише "Європейська правда", сказала на брифінгу в середу речниця німецького МЗС Катрін Дешауер, її цитує "Укрінформ".

Речниця дала зрозуміти, що у Берліні не вважають цю пропозицію серйозною.

"Я не збираюся це коментувати. Ми коментуємо розумні пропозиції, змістовні з погляду того, що спрямовані на завершення російської загарбницької війни проти України", – сказала речниця зовнішньополітичного відомства.

При цьому вона зауважила, що Росія може в будь-який момент завершити неспровоковану війну проти сусідньої суверенної держави. У "пропозиції" Лаврова такого бажання не простежується, додала вона.

"Від російської сторони вимагають припинити війну, а федеральний уряд буде продовжувати підтримувати Україну в її обороні проти російської агресії", – заявила Дешауер.

Своєю чергою заступник речника уряду Штеффен Маєр зазначив, що в Берліні не бачать готовності Путіна до завершення війни, тому вважають за потрібне посилити тиск.

Нагадаємо, виступаючи на Міжнародній конференції з євразійської безпеки в Мінську, Лавров сказав, що РФ готова запропонувати гарантії безпеки для ЄС і НАТО.

Раніше Лавров уже розповідав, що вторгненням в Україну Росія нібито не порушує гарантії безпеки, які зобовʼязалась надати за Будапештським меморандумом.

Також він прямо відкидав пропозицію США припинити бойові дії на нинішній лінії розмежування.