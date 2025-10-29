Укр Рус Eng

Берлин отреагировал на предложение Лаврова предоставить гарантии ЕС и НАТО

Новости — Среда, 29 октября 2025, 16:25 — Кристина Бондарева

В МИД Германии в ответ на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы готовности Москвы предоставить странам НАТО и ЕС "гарантии безопасности" заявили, что будут комментировать только "разумные предложения".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказала на брифинге в среду пресс-секретарь немецкого МИД Катрин Дешауэр, ее цитирует "Укринформ".

Пресс-секретарь дала понять, что в Берлине не считают это предложение серьезным.

"Я не собираюсь это комментировать. Мы комментируем разумные предложения, содержательные с точки зрения того, что направлены на завершение российской захватнической войны против Украины", – сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

При этом она отметила, что Россия может в любой момент завершить неспровоцированную войну против соседнего суверенного государства. В "предложении" Лаврова такого желания не прослеживается, добавила она.

"От российской стороны требуют прекратить войну, а федеральное правительство будет продолжать поддерживать Украину в ее обороне против российской агрессии", – заявила Дешауэр.

В свою очередь заместитель спикера правительства Штеффен Майер отметил, что в Берлине не видят готовности Путина к завершению войны, поэтому считают нужным усилить давление.

Напомним, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, Лавров сказал, что РФ готова предложить гарантии безопасности для ЕС и НАТО.

Ранее Лавров уже рассказывал, что вторжением в Украину Россия якобы не нарушает гарантии безопасности, которые обязалась предоставить по Будапештскому меморандуму.

Также он прямо отвергал предложение США прекратить боевые действия на нынешней линии разграничения.

Германия Россия Война с РФ Мирный процесс
