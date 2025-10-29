ЗМІ назвали найбільш імовірного кандидата на посаду міністра оборони Литви
Новини — Середа, 29 жовтня 2025, 17:22 —
На посаду очільника Міністерства оборони Литви у владній Соціал-демократичній партії розглядають віцеголову політсили і депутата Сейму Робертаса Каунаса.
Як пише "Європейська правда", про це дізналось інформагентство ELTA від проінформованих джерел.
За інформацією джерел ELTA, станом на зараз Каунас є найреальнішим кандидатом на посаду міністра національної оборони Литви. Раніше ЗМІ писали, що він сам висловлював зацікавленість у цій ролі.
Нині Робертас Каунас є членом комітетів Сейму Литви з питань майбутнього і безпеки та оборони.
Сам політик у коментарі ELTA сказав, що не отримував офіційної пропозиції очолити Міноборони Литви, "тому спекулювати на цю тему не варто".
Нагадаємо, 23 жовтня премʼєрка Литви Інга Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.
Ругінене обіцяла на початку тижня назвати кандидата на посаду міністра оборони. Однак у вівторок вона сказала, що думати про це немає часу – спочатку треба розібратися з метеозондами.
Нині виконувачем обовʼязків міністра оборони Литви є очільник Міністерства внутрішніх справ Владислав Кондратович.