ЗМІ назвали найбільш імовірного кандидата на посаду міністра оборони Литви

На посаду очільника Міністерства оборони Литви у владній Соціал-демократичній партії розглядають віцеголову політсили і депутата Сейму Робертаса Каунаса.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось інформагентство ELTA від проінформованих джерел.

За інформацією джерел ELTA, станом на зараз Каунас є найреальнішим кандидатом на посаду міністра національної оборони Литви. Раніше ЗМІ писали, що він сам висловлював зацікавленість у цій ролі.

Робертас Каунас Фото: особистий архів

Нині Робертас Каунас є членом комітетів Сейму Литви з питань майбутнього і безпеки та оборони.

Сам політик у коментарі ELTA сказав, що не отримував офіційної пропозиції очолити Міноборони Литви, "тому спекулювати на цю тему не варто".

Нагадаємо, 23 жовтня премʼєрка Литви Інга Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.

Ругінене обіцяла на початку тижня назвати кандидата на посаду міністра оборони. Однак у вівторок вона сказала, що думати про це немає часу – спочатку треба розібратися з метеозондами.

Нині виконувачем обовʼязків міністра оборони Литви є очільник Міністерства внутрішніх справ Владислав Кондратович.