СМИ назвали наиболее вероятного кандидата на должность министра обороны Литвы

На должность главы Министерства обороны Литвы в правящей Социал-демократической партии рассматривают вице-председателя политсилы и депутата Сейма Робертаса Каунаса.

Как пишет "Европейская правда", об этом узнало информагентство ELTA от информированных источников.

По информации источников ELTA, по состоянию на сейчас Каунас является самым реальным кандидатом на должность министра национальной обороны Литвы. Ранее СМИ писали, что он сам выражал заинтересованность в этой роли.

Робертас Каунас Фото: личный архив

Сейчас Робертас Каунас является членом комитетов Сейма Литвы по вопросам будущего и безопасности и обороны.

Сам политик в комментарии ELTA сказал, что не получал официального предложения возглавить Минобороны Литвы, "поэтому спекулировать на эту тему не стоит".

Напомним, 23 октября премьер Литвы Инга Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновниками.

Ругинене обещала в начале недели назвать кандидата на должность министра обороны. Однако во вторник она сказала, что думать об этом нет времени – сначала надо разобраться с метеозондами.

Сейчас исполняющим обязанности министра обороны Литвы является глава Министерства внутренних дел Владислав Кондратович.