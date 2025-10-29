ЗМІ з’ясували, коли Трамп прийме Орбана

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 8 листопада.

Про це агентству Bloombeg стало відомо від особи, обізнаної з цим питанням, пише "Європейська правда".

Місце зустрічі ще не визначено, зазначив співрозмовник агентства, попросивши не називати його імені до офіційного оголошення планів.

Орбан заявив на початку цього тижня, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити захист Угорщини від впливу санкцій США на російську нафту.

Угорщина залежить від Росії в питаннях імпорту нафти і газу. На відміну від багатьох своїх сусідів з Європейського Союзу, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році працювали над зменшенням залежності від російських енергоносіїв, Угорщина з того часу збільшила обсяги закупівель.

Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, як покладатися на російську нафту, незважаючи на наявність альтернативного нафтопроводу, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію.

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Після цього Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини відмови від російської нафти і газу.