СМИ выяснили, когда Трамп примет Орбана

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября.

Об этом агентству Bloombeg стало известно от лица, знакомого с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Место встречи еще не определено, отметил собеседник агентства, попросив не называть его имени до официального объявления планов.

Орбан заявил в начале этой недели, что встретится с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить защиту Венгрии от влияния санкций США на российскую нефть.

Венгрия зависит от России в вопросах импорта нефти и газа. В отличие от многих своих соседей из Европейского Союза, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году работали над уменьшением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия с тех пор увеличила объемы закупок.

Правительство Венгрии пытается убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, как полагаться на российскую нефть, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, который соединяет Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию.

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После этого Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии отказа от российской нефти и газа.