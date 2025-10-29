СМИ выяснили, когда Трамп примет Орбана
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября.
Об этом агентству Bloombeg стало известно от лица, знакомого с этим вопросом, пишет "Европейская правда".
Место встречи еще не определено, отметил собеседник агентства, попросив не называть его имени до официального объявления планов.
Орбан заявил в начале этой недели, что встретится с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить защиту Венгрии от влияния санкций США на российскую нефть.
Венгрия зависит от России в вопросах импорта нефти и газа. В отличие от многих своих соседей из Европейского Союза, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году работали над уменьшением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия с тех пор увеличила объемы закупок.
Правительство Венгрии пытается убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, как полагаться на российскую нефть, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, который соединяет Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию.
Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".
После этого Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии отказа от российской нефти и газа.