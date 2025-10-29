Французька поліція визнала серйозні проблеми з безпекою в Луврі

Французька поліція визнала наявність серйозних прогалин в системі охорони одного із найвідоміших музеїв у світі – Лувру.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Глава паризької поліції Патріс Фор заявив, що застарілі системи та повільне впровадження виправлень "залишили слабкі місця" в музеї.

"Технологічний крок не був зроблений", – сказав він.

Правоохоронець заявив, що частина відеомережі досі є аналоговою, що призводить до низької якості зображення та повільного обміну даними в режимі реального часу.

Він зазначив, що давно обіцяна модернізація – проєкт вартістю $93 млн, який вимагає прокладення приблизно 60 кілометрів нового кабелю, – "не буде завершена до 2029–2030 років".

Фор також повідомив, що дозвіл Лувру на експлуатацію камер безпеки закінчився в липні і не був поновлений – це прогалина в документації.

"Поліцейські прибули дуже швидко", – сказав Фор, але додав, що затримка сталася на попередньому етапі – від першого виявлення злочину до охорони музею, служби екстреної допомоги та поліцейського командування.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

25 жовтня французька поліція заарештувала двох підозрюваних, які були ідентифіковані за слідами ДНК.