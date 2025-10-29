Французская полиция признала серьезные проблемы с безопасностью в Лувре

Французская полиция признала наличие серьезных пробелов в системе охраны одного из самых известных музеев в мире – Лувра.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Глава парижской полиции Патрис Фор заявил, что устаревшие системы и медленное внедрение исправлений "оставили слабые места" в музее.

"Технологический шаг не был сделан", – сказал он.

Правоохранитель заявил, что часть видеосети до сих пор является аналоговой, что приводит к низкому качеству изображения и медленному обмену данными в режиме реального времени.

Он отметил, что давно обещанная модернизация – проект стоимостью $93 млн, который требует прокладки примерно 60 километров нового кабеля, – "не будет завершена до 2029-2030 годов".

Фор также сообщил, что разрешение Лувра на эксплуатацию камер безопасности закончилось в июле и не было возобновлено – это пробел в документации.

"Полицейские прибыли очень быстро", – сказал Фор, но добавил, что задержка произошла на предварительном этапе – от первого обнаружения преступления до охраны музея, службы экстренной помощи и полицейского командования.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

25 октября французская полиция арестовала двух подозреваемых, которые были идентифицированы по следам ДНК.