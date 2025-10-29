ЗМІ: Британія заплатила засудженому мігранту £500 за депортацію

Британія виплатила мігранту, якого засудили за сексуальне насильство, 500 фунтів стерлінгів за депортацію до Ефіопії.

Про це дізналося видання Sky News, пише "Європейська правда".

Хадуш Герберсласі Кебату отримав 500 фунтів стерлінгів за депортацію до Ефіопії після його помилкового звільнення з в'язниці.

Як зазначається, ця сума – "дискреційна виплата" у рамках зусиль, спрямованих на уникнення тривалих судових розглядів після того, як він погрожував перешкоджати своїй депортації.

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що вона "використала всі важелі впливу", щоб депортувати Кебату. Видання також дізналося, що рішення про виплату було прийнято командами з виселення, а не міністрами.

Як відомо, Кебату був засуджений у вересні до 12 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою та жінкою.

24 жовтня його випадково звільнили з в'язниці, після триденних пошуків його знайшли і затримали. Після цього Кебату вирішили депортувати.

29 жовтня стало відомо, що Британія депортувала Кебату. Варто зауважити, що справа мігранта викликала насильницькі протести біля готелю The Bell.