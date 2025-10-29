З Британії депортували шукача притулку, справа якого спричинила протести

Велика Британія депортувала ефіопського шукача притулку, якого помилково звільнили з в'язниці після засудження за сексуальні злочини, що викликали багатомісячні антиімміграційні протести.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Вранці 29 жовтня чоловік прибув до Ефіопії після того, як Британія депортувала його.

38-річний Хадуш Герберсласі Кебату був засуджений у вересні до 12 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою та жінкою.

24 жовтня його випадково звільнили з в'язниці, після триденних пошуків його знайшли і затримали. Після цього Кебату вирішили депортувати.

"Я зробила усе можливе, щоб депортувати Кебату і вигнати його з британської території", – заявила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд, назвавши його "мерзенним сексуальним злочинцем".

Нагадаємо, Кебату прибув до Британії на човні трохи більше ніж за тиждень до липня, коли, за версією слідства, він підійшов до 14-річної дівчинки в Еппінгу, спробував поцілувати її і поклав руку їй на стегно. За їхніми словами, він також сексуально домагався жінки, яка втрутилася.

Арешт Кебату викликав насильницькі протести біля готелю The Bell і змусив місцеву раду отримати тимчасовий судовий наказ, щоб зупинити розміщення там прохачів притулку.

Це рішення було скасовано після апеляції уряду. Опозиційні політики звинуватили прем'єр-міністра Кіра Стармера в тому, що він більше дбає про права мігрантів, ніж про місцевих жителів.

Після такого рішення суду британська поліція заявила, що заарештувала п'ятьох осіб: люди в масках спробували увірватися в готель, де проживають шукачі притулку.