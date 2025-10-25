У Британії помилково звільнили шукача притулку, справа якого спричинила протести

У Британії випадково звільнили засудженого за сексуальне насильство шукача притулку – тепер його розшукують.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Прохач притулку, засуджений до 12 місяців ув'язнення в британській в'язниці за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою, був помилково звільнений з в'язниці в Челмсфорді перед депортацією у п'ятницю, 24 жовтня.

Це спонукало поліцію до термінового розшуку чоловіка, справа якого викликала антимігрантські протести.

Мова йде про ефіопського громадянина Хадуша Герберсласі Кебату, який став каталізатором хвилі гнівних протестів проти мігрантів по всій Британії влітку.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що він "вражений абсолютно неприйнятним" звільненням 38-річного сексуального злочинця.

"Поліція терміново працює над його розшуком, і мій уряд підтримує її. Цього чоловіка необхідно затримати і депортувати за його злочини", – заявив він.

Подробиці того, як Кебату був звільнений, залишаються невідомими, але поліція Ессекса заявила, що її сповістили незадовго до 13:00 про "помилку, допущену сьогодні вранці щодо звільнення особи".

Вони заявили, що поліцейські "працюють над тим, щоб терміново знайти і затримати його" після того, як його бачили в поїзді в Челмсфорді.

Тюремна служба розпочала розслідування, а тюремний службовець був відсторонений від виконання обов'язків на час його проведення.

Кебату прибув до Британії на човні трохи більше ніж за тиждень до липня, коли, за версією слідства, він підійшов до 14-річної дівчинки в Еппінгу, спробував поцілувати її і поклав руку їй на стегно. За їхніми словами, він також сексуально домагався жінки, яка втрутилася.

Арешт Кебату викликав насильницькі протести біля готелю The Bell і змусив місцеву раду отримати тимчасовий судовий наказ, щоб зупинити розміщення там прохачів притулку.

Це рішення було скасовано після апеляції уряду. Опозиційні політики звинуватили прем'єр-міністра Кіра Стармера в тому, що він більше дбає про права мігрантів, ніж про місцевих жителів.

Після такого рішення суду британська поліція заявила, що заарештувала п'ятьох осіб: люди в масках спробували увірватися в готель, де проживають шукачі притулку.

23 вересня він був засуджений до тюремного ув'язнення за сексуальне насильство над підлітком та іншою жінкою.