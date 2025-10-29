СМИ: Великобритания заплатила осужденному мигранту £500 за депортацию

Великобритания выплатила мигранту, осужденному за сексуальное насилие, 500 фунтов стерлингов за депортацию в Эфиопию.

Об этом стало известно изданию Sky News, пишет "Европейская правда".

Хадуш Герберсласи Кебату получил 500 фунтов стерлингов за депортацию в Эфиопию после его ошибочного освобождения из тюрьмы.

Как отмечается, эта сумма – "дискреционная выплата" в рамках усилий, направленных на избежание длительных судебных разбирательств после того, как он угрожал препятствовать своей депортации.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что она "использовала все рычаги влияния", чтобы депортировать Кебату. Издание также узнало, что решение о выплате было принято командами по выселению, а не министрами.

Как известно, Кебату был приговорен в сентябре к 12 месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие над 14-летней девочкой и женщиной.

24 октября его случайно освободили из тюрьмы, после трехдневных поисков его нашли и задержали. После этого Кебату решили депортировать.

29 октября стало известно, что Великобритания депортировала Кебату. Стоит отметить, что дело мигранта вызвало насильственные протесты возле отеля The Bell.