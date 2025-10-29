Незалежність Косова визнала Сирія

Президентка частково визнаного Косова Вйоса Османі у середу оголосила про визнання її країни з боку Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Facebook.

За словами Османі, визнання Косова з боку Сирії відбулось під час зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа, яку влаштували за посередництва принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана Аль Сауда.

"Народ Косова та Сирії зробив великі жертви, щоб досягти свободи. Сьогодні це визнання означає не тільки суверенітет держави, але й визнання жертв, які багато людей принесли заради свободи", – додала вона.

За словами косовської президентки, тепер Косово "визнають 120 країн".

Протягом 2025 року Косово визнали не лише Сирія, а й Судан та Кенія. Перед тим останнє визнання відбулось у 2021 році – його оголосив Ізраїль.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році після війн кінця 1990-х років між сербськими військами та етнічними албанськими повстанцями у провінції, яка на той час була частиною Сербії. У 2010 році Міжнародний суд ООН підтвердив законність дій Приштини.

Сербія заявляє, що переконала деякі країни відкликати визнання Косова.

Серед держав, які не визнають Косово – Росія та Китай, постійні члени Ради безпеки ООН, а також пʼять членів ЄС – Греція, Іспанія, Кіпр, Румунія та Словаччина. Не визнає Косова й Україна.

Читайте детальніше про те, як склалися та як можуть змінитися відносини України та Косова.