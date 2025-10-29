Независимость Косово признала Сирия

Президент частично признанного Косово Вйоса Османи в среду объявила о признании ее страны со стороны Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Facebook.

По словам Османи, признание Косово со стороны Сирии состоялось во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа, которую организовали при посредничестве принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда.

"Народ Косово и Сирии принес большие жертвы, чтобы достичь свободы. Сегодня это признание означает не только суверенитет государства, но и признание жертв, которые многие люди принесли ради свободы", – добавила она.

По словам косовской президентки, теперь Косово "признают 120 стран".

В течение 2025 года Косово признали не только Сирия, но и Судан и Кения. Перед этим последнее признание произошло в 2021 году – его объявил Израиль.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году после войн конца 1990-х годов между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в провинции, которая в то время была частью Сербии. В 2010 году Международный суд ООН подтвердил законность действий Приштины.

Сербия заявляет, что убедила некоторые страны отозвать признание Косово.

Среди государств, которые не признают Косово, – Россия и Китай, постоянные члены Совета безопасности ООН, а также пять членов ЕС – Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия. Не признает Косово и Украина.

