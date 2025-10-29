Додик поблагодарил Трампа за снятие санкций

Лишенный мандата президент Республики Сербской Милорад Додик с радостью отреагировал на решение США исключить его из санкционного списка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Додик поблагодарил президента США Дональда Трампа и его соратников "за исправление большой несправедливости, причиненной Республике Сербской, ее представителям и их семьям".

"Решение об отмене санкций является не только юридическим, но и моральным восстановлением правды о Республике Сербской и всех, кто честно служит ей", – написал бывший президент РС.

"В очередной раз было доказано, что все, что говорилось против нас, было ложью и пропагандой, на которой было построено большое беспорядки, созданное (высоким представителем БиГ. – Ред.) Кристианом Шмидтом, – беспорядки, которые теперь необходимо убрать", – добавил он.

В среду стало известно, что Министерство финансов США сняло санкции с лишенного мандата президента РС Милорада Додика и его соратников и связанных компаний.

В августе 2025 года был подтвержден приговор Милораду Додику за неповиновение решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, после чего он был лишен мандата президента РС.

Отметим, что против Додика ввели собственные санкции ряд европейских государств.